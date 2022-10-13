ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов в Херсонской области, - Братчук

Украинские военные продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам на Южнобугском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Брачука.
Наши воины 13 октября уничтожили командно-наблюдательный пункт вражеского батальона в Бериславском районе Херсонской области.
Стоит отметить, что о соответствующих потерях россиян подробнее предоставят информацию в сводке Генерального штаба или Оперативного командования "Юг".
Напомним, ВСУ на юге ударили по вражеским системам ПВО и уничтожили 5 складов с боеприпасами.
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