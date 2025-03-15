ЗСУ знищили колону бронетехніки РФ, яка рухалася у бік Часового Яру (відео)

"Понад два десятки одиниць техніки, включно з бойовими машинами десанту, висунулись у бік Часового Яру. Зустріч була "гарячою": наші піхотинці, артилерія та дронові екіпажі влаштували окупантам справжнє пекло на колесах", - йдеться у повідомленні.

Півненко зазначив, що внаслідок роботи української армії, було знищено щонайменше 10 одиниць техніки було знищено або уражено.

Крім того, він розповів, що деякі окупанти вступили "спішитися", але це лише відтягнуло їхню неминучу зустрівся з українськими FPV-дронами.

"Пілоти вже відпрацювали і завершили справу", - резюмував командувач Нацгвардії України.