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Озброєння росіян перетворилося на мотлох. ЗСУ завдали удару на Новопавлівському напрямку

Субота 15 березня 2025 15:21
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Озброєння росіян перетворилося на мотлох. ЗСУ завдали удару на Новопавлівському напрямку Фото: дрони ЗСУ знищили САУ та кілька гаубиць (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Пілоти ударних дронів ЗСУ знищили важливе ворожі озброєння на Новопавлівському напрямку. Техніка росіян стала мішенню для українських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

На Новопавлівському напрямку українські пілоти ударних дронів батальйону безпілотних систем точно влучили у ворожу техніку.

Знищено самохідну артилерійську установку (САУ), міномет, протитанкові керовані ракети (ПТКР) і кілька гаубиць, що значно послабило бойову спроможність окупантів у цьому районі.

Завдяки майстерності пілотів, вороже озброєння і техніка були перетворені на демілітаризований мотлох.

Нагадаємо, що оператори FPV-дронів знищили самохідну артилерійську установку та склади боєкомплектів ворога. Українські бійці зупинили просування.

Крім того, ЗСУ завдали серйозних втрат ворогові на східному напрямку. За допомогою FPV-дронів ЗСУ знищили кілька одиниць техніки російських окупантів і підбили САУ 2С4 "Тюльпан".

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