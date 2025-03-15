Озброєння росіян перетворилося на мотлох. ЗСУ завдали удару на Новопавлівському напрямку

Фото: дрони ЗСУ знищили САУ та кілька гаубиць (Getty Images)

Пілоти ударних дронів ЗСУ знищили важливе ворожі озброєння на Новопавлівському напрямку. Техніка росіян стала мішенню для українських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

На Новопавлівському напрямку українські пілоти ударних дронів батальйону безпілотних систем точно влучили у ворожу техніку. Знищено самохідну артилерійську установку (САУ), міномет, протитанкові керовані ракети (ПТКР) і кілька гаубиць, що значно послабило бойову спроможність окупантів у цьому районі. Завдяки майстерності пілотів, вороже озброєння і техніка були перетворені на демілітаризований мотлох.