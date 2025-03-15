ВСУ уничтожили колонну бронетехники РФ, которая двигалась в сторону Часового Яра (видео)

"Более двух десятков единиц техники, включая боевые машины десанта, выдвинулись в сторону Часового Яра. Встреча была "горячей": наши пехотинцы, артиллерия и дроновые экипажи устроили оккупантам настоящий ад на колесах", - говорится в сообщении.

Пивненко отметил, что в результате работы украинской армии, было уничтожено не менее 10 единиц техники было уничтожено или поражено.

Кроме того, он рассказал, что некоторые оккупанты вступили "спешиться", но это лишь оттянуло их неизбежную встречу с украинскими FPV-дронами.

"Пилоты уже отработали и завершили дело", - резюмировал командующий Нацгвардии Украины.