Втрати Росії у війні

ЗСУ також знищили російський танк Т-72 "Урал" на Покровському напрямку. Удар був завданий з допомогою дрона Nemesis, що вивело танк з ладу.

Українські FPV-дрони знищили вогневі позиції та укриття з російськими солдатами на Покровському напрямку, попри намагання російської армії заховатися від українських воїнів.

В результаті ефективної роботи безпілотних літальних апаратів підрозділу "Ivan Franko Group" на Донеччині було знищено значну кількість техніки противника, зокрема, самохідну артилерійську установку (САУ), дві гаубиці Д-30 та кілька одиниць автотранспорту.

Нагдаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1230 осіб.

Також українські воїни знешкодили п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 52 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 151 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, три ракети, 127 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів.

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