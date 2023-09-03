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ЗСУ знищили катер під час висадки окупантів в Чорному морі (відео)

Фото: ЗСУ знищили ворожий катер "Тунець" (buran-force.ru)
Автор: Каріна Левицька

Українські захисники знищили російський катер "Тунець" в Чорному морі. Під час операції було ліквідовано 6 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських сил Збройних сил України.

"В північно-західній частині Чорного моря під час спроби висадки ворожого особового складу силами морської авіації Військово-Морських Сил ЗС України знищено ворожий катер типу КС-701 “Тунець”, - пояснили в ВМС ЗС України.

 

За їх даними, в ході спецоперації ворог поніс втрати в кількості 6 ліквідованих та 2 поранених окупантів.

Російський флот

З початку війни українські сили ліквідували 18 російських кораблів та катерів у тому числі флагман крейсер "Москва".

ВМФ Росії 1 липня 2023 року створив новий Азовський військово-морський округ зі штаб-квартирою в окупованому українському портовому місті Маріуполь. Швидше за все, він зосередиться на підтримці тилових та контрпартизанських завдань.

У підпорядкуванні Чорноморського флоту округ командуватиме вісьмома бойовими кораблями, зокрема трьома сучасними корветами типу "Каракурт", які можуть запускати крилаті ракети "Калібр".

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