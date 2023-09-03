ВСУ уничтожили катер во время высадки оккупантов в Черном море (видео)

"В северо-западной части Черного моря при попытке высадки вражеского личного состава силами морской авиации Военно-Морских Сил ВС Украины уничтожен вражеский катер типа КС-701 "Тунец", - пояснили в ВМС ВС Украины.

По их данным, в ходе спецоперации враг понес потери в количестве 6 ликвидированных и 2 раненых оккупантов.

Российский флот

С начала войны украинские силы ликвидировали 18 российских кораблей и катеров, включая флагмана крейсера "Москва".

ВМФ России 1 июля 2023 создал новый Азовский военно-морской округ со штаб-квартирой в оккупированном украинском портовом городе Мариуполь. Скорее всего, он будет сосредоточен на поддержке тыловых и контрпартизанских задач.

В подчинении Черноморского флота округ будет командовать восемью боевыми кораблями, в том числе тремя современными корветами типа "Каракурт", которые могут запускать крылатые ракеты "Калибр".

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