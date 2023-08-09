ЗСУ знищили групу піхотинців РФ, які намагались сховатися у будинку в районі Бахмута

Українські військові знищили цілу групу російських піхотинців на Бахмутському напрямку. Деякі з них намагались втекти чи сховатися, але дарма.

Відео знищення ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Так, за його словами, аеророзвідка виявила ворожу групу піхоти.

"Окупанти намагалися сховатися у будинку. Деякі з них навіть хотіли втекти", - розповів він.

Але, як зазначив генерал, влучним пострілом з САУ 2С1 "Гвоздика" російські загарбники були ліквідовані.

"Працює 22-га ОМБр на Бахмутському напрямку. Рух продовжується", - констатував Сирський.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують вести наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямах. Зокрема, за даними військового експерта Владислава Селезньова, ЗСУ, ймовірно, могли прорвати першу лінію оборони окупантів і досягли успіхів на трьох ділянках на півдні України.

Щодо Бахмута, то тут російські окупанти стягнули додаткові ресурси на південний і північний фланги Бахмута і вести наступ українським силам оборони дуже важко. Але ЗСУ все одно просуваються.