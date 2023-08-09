ua en ru
Ср, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ знищили групу піхотинців РФ, які намагались сховатися у будинку в районі Бахмута

Новость на русском →
Бахмут, Середа 09 серпня 2023 11:59
ЗСУ знищили групу піхотинців РФ, які намагались сховатися у будинку в районі Бахмута Фото: ЗСУ знищили групу російських піхотинців на Бахмутському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили цілу групу російських піхотинців на Бахмутському напрямку. Деякі з них намагались втекти чи сховатися, але дарма.

Відео знищення ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Так, за його словами, аеророзвідка виявила ворожу групу піхоти.

"Окупанти намагалися сховатися у будинку. Деякі з них навіть хотіли втекти", - розповів він.

Але, як зазначив генерал, влучним пострілом з САУ 2С1 "Гвоздика" російські загарбники були ліквідовані.

"Працює 22-га ОМБр на Бахмутському напрямку. Рух продовжується", - констатував Сирський.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують вести наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямах. Зокрема, за даними військового експерта Владислава Селезньова, ЗСУ, ймовірно, могли прорвати першу лінію оборони окупантів і досягли успіхів на трьох ділянках на півдні України.

Щодо Бахмута, то тут російські окупанти стягнули додаткові ресурси на південний і північний фланги Бахмута і вести наступ українським силам оборони дуже важко. Але ЗСУ все одно просуваються.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут
NEWS
ЗСУ наступають у Запорізькій області, окупанти атакують на сході: де точаться важкі бої
ЗСУ наступають у Запорізькій області, окупанти атакують на сході: де точаться важкі бої
DAILY
Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України