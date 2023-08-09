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ВСУ уничтожили группу пехотинцев РФ, пытавшихся скрыться в доме в районе Бахмута

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Бахмут, Среда 09 августа 2023 11:59
ВСУ уничтожили группу пехотинцев РФ, пытавшихся скрыться в доме в районе Бахмута Фото: ВСУ уничтожили группу российских пехотинцев на Бахмутском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожили целую группу российских пехотинцев на Бахмутском направлении. Некоторые из них пытались скрыться или скрыться, но зря.

Видео уничтожения врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Так, по его словам, аэроразведка обнаружила вражескую группу пехоты.

"Оккупанты пытались скрыться в доме. Некоторые из них даже хотели убежать", - рассказал он.

Но, как отметил генерал, точным выстрелом из САУ 2С1 "Гвоздика" российские захватчики были ликвидированы.

"Работает 22-я ОМБр на Бахмутском направлении. Движение продолжается", - констатировал Сырский.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают вести наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, по данным военного эксперта Владислава Селезнева, ВСУ вероятно, могли прорвать первую линию обороны оккупантов и добились успехов на трех участках на юге Украины.

Что касается Бахмута, то здесь российские оккупанты стянули дополнительные ресурсы на южный и северный фланги Бахмута и вести наступление украинским силам обороны очень трудно. Но ВСУ все равно продвигаются.

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