ua en ru
Нд, 22 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ знищили "гордість російського оборонпрому" з ручного гранатомета

Україна, Неділя 22 жовтня 2023 21:44
UA EN RU
ЗСУ знищили "гордість російського оборонпрому" з ручного гранатомета Фото: ЗСУ знищили російський танк Т-90 за допомогою ручного гранатомета (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України знищили російський танк Т-90 за допомогою ручного гранатомета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу України.

"Залишки ворожого танка Т-90 тепер гниють в полі разом з екіпажем. Цю "гордість" ворожого оборонпрому знищили наші воїни з ручного гранатомета під час одного з нескінченних штурмів", - повідомили в Генштабі.

Фото: ЗСУ знищили російський танк Т-90 за допомогою ручного гранатомета (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Військові зауважили, що той металолом, що залишився від російського танку має нагадуванням для окупантів, що вільний дух українського народу не зламати.

Раніше в Генштабі повідомляли, що українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Минулої доби сталося близько 80 бойових зіткнень.

Крім того, як уточнили в британській розвідці, втрати Росії у війні проти України збільшилися на 90%. Цьому передували штурми окупантів у районі Авдіївки.

Нагадаємо, сьогодні ми показували, як гранатометом ліквідували піхоту РФ під Бахмутом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанти Війна Росії проти України
NEWS
Атаки на Авдіївку збільшили російські втрати на 90%, - британська розвідка
Атаки на Авдіївку збільшили російські втрати на 90%, - британська розвідка
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ