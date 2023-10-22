ЗСУ знищили "гордість російського оборонпрому" з ручного гранатомета

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу України.

"Залишки ворожого танка Т-90 тепер гниють в полі разом з екіпажем. Цю "гордість" ворожого оборонпрому знищили наші воїни з ручного гранатомета під час одного з нескінченних штурмів", - повідомили в Генштабі.

Фото: ЗСУ знищили російський танк Т-90 за допомогою ручного гранатомета (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Військові зауважили, що той металолом, що залишився від російського танку має нагадуванням для окупантів, що вільний дух українського народу не зламати.

Раніше в Генштабі повідомляли, що українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Минулої доби сталося близько 80 бойових зіткнень.

Крім того, як уточнили в британській розвідці, втрати Росії у війні проти України збільшилися на 90%. Цьому передували штурми окупантів у районі Авдіївки.

Нагадаємо, сьогодні ми показували, як гранатометом ліквідували піхоту РФ під Бахмутом.

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