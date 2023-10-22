"Розігнали натовп". Прикордонники показали, як гранатометом ліквідували піхоту РФ під Бахмутом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.

Державна прикордонна служба України повідомила, що за останні кілька тижнів українським Силам оборони вдалося звільнити Андріївку та Кліщіївку.

"Вважається, що ці населені пункти мають стратегічне значення в боях за Бахмут. Серед підрозділів, які ведуть бої на цій ділянці, - розрахунок прикордонників, який прикриває піхоту за допомогою американського автоматичного гранатомета МК-19", - додали в ДПСУ.

Раніше в Генштабі повідомляли, що українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Минулої доби сталося близько 80 бойових зіткнень.

Крім того, як уточнили в британській розвідці, втрати Росії у війні проти України збільшилися на 90%. Цьому передували штурми окупантів у районі Авдіївки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.