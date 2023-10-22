ua en ru
Вс, 22 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ уничтожили "гордость российского оборонпрома" из ручного гранатомета

Украина, Воскресенье 22 октября 2023 21:44
UA EN RU
ВСУ уничтожили "гордость российского оборонпрома" из ручного гранатомета Фото: ВСУ уничтожили российский танк Т-90 с помощью ручного гранатомета (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины уничтожили российский танк Т-90 с помощью ручного гранатомета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба Украины.

"Остатки вражеского танка Т-90 теперь гниют в поле вместе с экипажем. Эту "гордость" вражеского оборонпрома уничтожили наши воины из ручного гранатомета во время одного из нескончаемых штурмов", - сообщили в Генштабе.

Фото: ВСУ уничтожили российский танк Т-90 с помощью ручного гранатомета (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Военные отметили, что оставшийся от российского танка металлолом обладает напоминанием для оккупантов, что свободный дух украинского народа не сломать.

Ранее в Генштабе сообщалось, что украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло около 80 боевых столкновений.

Кроме того, как уточнили в британской разведке, потери России в войне против Украины увеличились на 90%. Этому предшествовали штурмы оккупантов в районе Авдеевки.

Напомним, сегодня мы показывали, как гранатометом ликвидировали пехоту РФ под Бахмутом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупанти Война России против Украины
NEWS
Атаки на Авдеевку увеличили российские потери на 90%, - британская разведка
Атаки на Авдеевку увеличили российские потери на 90%, - британская разведка
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ