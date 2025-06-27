ЗСУ знищили на фронті унікальну зброю КНДР: момент ліквідації показали на відео

"На Новопавлівському напрямку оператори 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем виявили й знищили реактивну систему залпового вогню М1991 виробництва КНДР", - підписано відео.

Відомо, що пілот влучив ударним дроном в один зі снарядів на пакеті направляючих. Боєприпас спрацював та прошив кабіну екіпажу, а далі здетонував весь боєкомплект.

М1991 - це північнокорейський аналог радянської 220 мм РСЗВ "Ураган", але зі збільшеним калібром - 240 мм - і дальністю ураження до 60 км. Вперше наявність цих систем на озброєнні противника була підтверджена на відео у квітні 2025 року.

Як Росія використовує КНДР у війні

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Північна Корея відправила до Росії близько 10 тисяч військовослужбовців для підтримки у війні проти України. Окупанти задіяли солдатів КНДР під час бойових дій у Курській області. Тоді частина цих військових загинула або була поранена.

Згодом КНДР, і Росія підтвердили факт розміщення північнокорейських військ, а також їхню участь у російському наступі, спрямованому на відновлення контролю над частиною Курської області.