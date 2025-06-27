ВСУ уничтожили на фронте уникальное оружие КНДР: момент ликвидации показали на видео

"На Новопавловском направлении операторы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем обнаружили и уничтожили реактивную систему залпового огня М1991 производства КНДР", - подписано видео.

Известно, что пилот попал ударным дроном в один из снарядов на пакете направляющих. Боеприпас сработал и прошил кабину экипажа, а дальше сдетонировал весь боекомплект.

М1991 - это северокорейский аналог советской 220 мм РСЗО "Ураган", но с увеличенным калибром - 240 мм - и дальностью поражения до 60 км. Впервые наличие этих систем на вооружении противника было подтверждено на видео в апреле 2025 года.

Как Россия использует КНДР в войне

Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея отправила в Россию около 10 тысяч военнослужащих для поддержки в войне против Украины. Оккупанты задействовали солдат КНДР во время боевых действий в Курской области. Тогда часть этих военных погибла или была ранена.

Впоследствии КНДР и Россия подтвердили факт размещения северокорейских войск, а также их участие в российском наступлении, направленном на восстановление контроля над частью Курской области.