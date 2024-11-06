UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Вибори в США Ізраїль новини Зеленський заяви Обличчя Війни

ЗСУ знищили дві колони танків і БМП росіян на Курахівському напрямку, показали відео

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Днями Сили оборони розгромили дві ворожі штурмові бронетанкові колони з десантом. Обидві колони рухались на позиції наших бійців одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Перша група росіян складалась з: 

  • танку; 
  • п'яти бойових машин піхоти (БМП); 
  • зенітної самохідної установки 23-4 "Шилка"; 

Друга ж група з: 

  • танку; 
  • шести БМП.

 Українські бійці відпрацьовували по росіянах артилерією та FPV-дронами. Під час бою було знищено: 

  • танк; 
  • сім БМП. 

"Після отриманих пошкоджень танк, 4 БМП і зенітна установка "Шилка" відкотилися на стартові позиції "зализувати рани", - пише ОСУВ та додає, що оператори дронів скидами гранат добивали ворожу піхоту. 

Втрати Росії у війні 

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 702 тисяч окупантів. Лише за минулу добу, 5 листопада, Сили оборони знищили ще: 

  • 1250 терористів; 
  • 11 бойових броньованих машин; 
  • 20 артилерійських систем й не тільки. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація