ЗСУ знищили дві колони танків і БМП росіян на Курахівському напрямку, показали відео

Перша група росіян складалась з:

танку;

п'яти бойових машин піхоти (БМП);

зенітної самохідної установки 23-4 "Шилка";

Друга ж група з:

танку;

шести БМП.

Українські бійці відпрацьовували по росіянах артилерією та FPV-дронами. Під час бою було знищено:

танк;

сім БМП.

"Після отриманих пошкоджень танк, 4 БМП і зенітна установка "Шилка" відкотилися на стартові позиції "зализувати рани", - пише ОСУВ та додає, що оператори дронів скидами гранат добивали ворожу піхоту.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 702 тисяч окупантів. Лише за минулу добу, 5 листопада, Сили оборони знищили ще: