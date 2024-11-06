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ВСУ уничтожили две колонны танков и БМП россиян на Кураховском направлении, показали видео

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На днях Силы обороны разгромили две вражеские штурмовые бронетанковые колонны с десантом. Обе колонны двигались на позиции наших бойцов одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

Первая группа россиян состояла из:

  • танка;
  • пяти боевых машин пехоты (БМП);
  • зенитной самоходной установки 23-4 "Шилка";

Вторая группа из:

  • танка;
  • шести БМП.

Украинские бойцы отрабатывали по россиянам артиллерией и FPV-дронами. Во время боя было уничтожено:

  • танк;
  • семь БМП.

"После полученных повреждений танк, 4 БМП и зенитная установка "Шилка" откатились на стартовые позиции "зализывать раны", - пишет ОСУВ и добавляет, что операторы дронов сбросами гранат добивали вражескую пехоту.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 702 тысяч оккупантов. Только за минувшие сутки, 5 ноября, Силы обороны уничтожили еще:

  • 1250 террористов;
  • 11 боевых бронированных машин;
  • 20 артиллерийских систем не только.

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