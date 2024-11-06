ВСУ уничтожили две колонны танков и БМП россиян на Кураховском направлении, показали видео

На днях Силы обороны разгромили две вражеские штурмовые бронетанковые колонны с десантом. Обе колонны двигались на позиции наших бойцов одновременно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".
Первая группа россиян состояла из:
Вторая группа из:
Украинские бойцы отрабатывали по россиянам артиллерией и FPV-дронами. Во время боя было уничтожено:
"После полученных повреждений танк, 4 БМП и зенитная установка "Шилка" откатились на стартовые позиции "зализывать раны", - пишет ОСУВ и добавляет, что операторы дронов сбросами гранат добивали вражескую пехоту.
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 702 тысяч оккупантов. Только за минувшие сутки, 5 ноября, Силы обороны уничтожили еще:
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