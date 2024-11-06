ВСУ уничтожили две колонны танков и БМП россиян на Кураховском направлении, показали видео

Первая группа россиян состояла из:

танка;

пяти боевых машин пехоты (БМП);

зенитной самоходной установки 23-4 "Шилка";

Вторая группа из:

танка;

шести БМП.

Украинские бойцы отрабатывали по россиянам артиллерией и FPV-дронами. Во время боя было уничтожено:

танк;

семь БМП.

"После полученных повреждений танк, 4 БМП и зенитная установка "Шилка" откатились на стартовые позиции "зализывать раны", - пишет ОСУВ и добавляет, что операторы дронов сбросами гранат добивали вражескую пехоту.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 702 тысяч оккупантов. Только за минувшие сутки, 5 ноября, Силы обороны уничтожили еще: