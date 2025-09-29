UA

ЗСУ знищили два російських "Солнцепьока" біля Куп'янська: феєричне відео

Ілюстративне фото: ЗСУ знищили Солнцепьок біля Куп'янська (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Українські військові уразили дві ворожі установки "Солнцепьок" неподалік Куп'янська.

Як повідомляє РБК-Україна, відео опублікував командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС".

Зазаначається, що екіпажі 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" уразили дві дороговартісні РСЗВ противника - ТОС-1А "Солнцепьок" на Купʼянському напрямку.

"Цією вогнеметною системою окупанти обстрілюють як позиції Сил оборони, так і українські населені пункти з метою їхнього руйнування та прориву", - підписано відео.

ТОС-1А "Солнцепьок"

ТОС-1А "Солнцепьок" - російський важкий реактивний вогнеметний комплекс на шасі танка (модифікованого Т-72), призначений для ураження живої сили, укріплень та техніки на відносно невеликій площі за допомогою термобаричних боєприпасів.

У бойовій установці розміщено 24 220-мм ракети, які запускаються серією за секунди; система має прицільно-обчислювальний комплекс, лазерний далекомір та засоби зв’язку, що дозволяють вести стрільбу з підготовлених позицій на дальність до кількох кілометрів (залежно від типу ракети).

У тактичному застосуванні "Солнцепьок" використовують для "очищення" укріплених районів, знесення оборонних споруд і створення ударних "коридорів" для піхоти та бронетехніки - ефект досягається поєднанням високого тиску і температури в епіцентрі вибуху.

Водночас комплекс має обмежену дальність та відносно вразливий захист через масивність і залежність від охорони - тому його застосування вимагає підтримки й ретельного захисту від контрбатарейної та повітряної загрози.

Раніше сьогодні командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що українські військові провели унікальну операцію - за допомогою FPV-дрона було збито російський гелікоптер Мі-8.

