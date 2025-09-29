RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

ВСУ уничтожили два российских "Солнцепека" возле Купянска: феерическое видео

Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили Солнцепёк возле Купянска (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные поразили две вражеские установки "Солнцепек" неподалеку Купянска.

Как сообщает РБК-Украина, видео опубликовал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС".

Отмечается, что экипажи 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" поразили две дорогостоящие РСЗО противника - ТОС-1А "Солнцепёк" на Купянском направлении.

"Этой огнеметной системой оккупанты обстреливают как позиции Сил обороны, так и украинские населенные пункты с целью их разрушения и прорыва", - подписано видео.

ТОС-1А "Солнцепёк"

ТОС-1А "Солнцепек" - российский тяжелый реактивный огнеметный комплекс на шасси танка (модифицированного Т-72), предназначенный для поражения живой силы, укреплений и техники на относительно небольшой площади с помощью термобарических боеприпасов.

В боевой установке размещены 24 220-мм ракеты, которые запускаются серией за секунды; система имеет прицельно-вычислительный комплекс, лазерный дальномер и средства связи, позволяющие вести стрельбу с подготовленных позиций на дальность до нескольких километров (в зависимости от типа ракеты).

В тактическом применении "Солнцепек" используют для "очистки" укрепленных районов, сноса оборонительных сооружений и создания ударных "коридоров" для пехоты и бронетехники - эффект достигается сочетанием высокого давления и температуры в эпицентре взрыва.

В то же время комплекс имеет ограниченную дальность и относительно уязвимую защиту из-за массивности и зависимости от охраны - поэтому его применение требует поддержки и тщательной защиты от контрбатарейной и воздушной угрозы.

 

Ранее сегодня командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что украинские военные провели уникальную операцию - с помощью FPV-дрона был сбит российский вертолет Ми-8.

