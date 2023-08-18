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ЗСУ знищили два російські безпілотники "Мерлін-ВР" на півдні України

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Херсонська та Миколаївська області, П'ятниця 18 серпня 2023 21:38
ЗСУ знищили два російські безпілотники "Мерлін-ВР" на півдні України Фото: Військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Протиповітряна оборона Збройних сил України сьогодні, 18 серпня, збила два ворожі безпілотники в Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".

"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 2 розвідувальні БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відбулось у Миколаївській та Херсонській областях.

Також у повітряному командуванні "Південь" уточнили, що військові знищили безпілотники "Мерлін-ВР".

Що відомо про цей безпілотник

"Мерлін-ВР" - російський експериментальний безпілотний літальний апарат. Призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному і напівавтоматичному режимах.

Розробник "Науково-дослідний інститут сучасних телекомунікаційних технологій" (НДІ СТТ, АТ) місто Смоленськ.

Боротьба з російськими безпілотниками

Раніше повідомлялось, що боєць Нацгвардії з бригади "Буревій" зміг збити російський дрон-камікадзе трьома пострілами. Це сталося під час евакуації пораненого військового.

Також над Дніпропетровською областю військові Повітряного командування "Схід" знищили російський безпілотник.

Також українські захисники зранку 16 серпня збили три ворожі дрони-камікадзе. Це сталося у Харківській області.

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