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ВСУ уничтожили два российских беспилотника "Мерлин-ВР" на юге Украины

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Херсонская и Николаевская области, Пятница 18 августа 2023 21:38
ВСУ уничтожили два российских беспилотника "Мерлин-ВР" на юге Украины Фото: Военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины сегодня, 18 августа, сбила два вражеских беспилотника в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг".

"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 2 разведывательных БпЛА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло в Николаевской и Херсонской областях.

Также в воздушном командовании "Юг" уточнили, что военные уничтожили беспилотники "Мерлин-ВР".

Что известно об этом беспилотнике

"Мерлин-ВР" - российский экспериментальный беспилотный летательный аппарат. Предназначен для ведения разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах.

Разработчик "Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий" (НИИ СТТ, АО) город Смоленск.

Борьба с российскими беспилотниками

Ранее сообщалось, что боец Нацгвардии из бригады "Буревой" смог сбить российский дрон-камикадзе тремя выстрелами. Это произошло во время эвакуации раненого военного.

Также над Днепропетровской областью военные Воздушного командования "Восход" уничтожили российский беспилотник.

Также украинские защитники утром 16 августа сбили три вражеских дрона-камикадзе. Это произошло в Харьковской области.

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