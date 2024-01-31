UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ знищили два "Гради", з яких росіяни обстрілювали правий берег Херсонської області (відео)

Фото: РСЗО "Град" (flickr. сom)
Автор: Тетяна Степанова

Українські бійці знищили дві ворожі реактивні системи "Град", з яких росіяни обстрілювали правий берег Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

"Покращення погоди від наших артилеристів. Завдяки контрольованому і концентрованому "підвищенню температури" по місцях дислокації "Градів" на лівому березі, у мешканців правобережжя реактивних "опадів" буде менше", - йдеться в повідомленні під відео.

У результаті бойової роботи ЗСУ знищили два російські "Гради".

"Це не просто хороший прогноз, це - влучна робота!", - додали в Силах оборони.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 31 січня, становили 1090 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 385 230 військових. Крім того, ЗСУ знищили 51 артсистему, 32 ББМ та 40 одиниць автомобільної техніки.

Зокрема, на Таврійському напрямку протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще понад 400 російських окупантів. Також ЗСУ знищили 68 одиниць військової техніки та 226 ворожих дронів різних типів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна Росії проти України