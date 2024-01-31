ЗСУ знищили два "Гради", з яких росіяни обстрілювали правий берег Херсонської області (відео)

"Покращення погоди від наших артилеристів. Завдяки контрольованому і концентрованому "підвищенню температури" по місцях дислокації "Градів" на лівому березі, у мешканців правобережжя реактивних "опадів" буде менше", - йдеться в повідомленні під відео.

У результаті бойової роботи ЗСУ знищили два російські "Гради".

"Це не просто хороший прогноз, це - влучна робота!", - додали в Силах оборони.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 31 січня, становили 1090 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 385 230 військових. Крім того, ЗСУ знищили 51 артсистему, 32 ББМ та 40 одиниць автомобільної техніки.

Зокрема, на Таврійському напрямку протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще понад 400 російських окупантів. Також ЗСУ знищили 68 одиниць військової техніки та 226 ворожих дронів різних типів.