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ВСУ уничтожили два "Града", из которых россияне обстреливали правый берег Херсонской области (видео)

Фото: РСЗО "Град" (flickr. сom)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские бойцы уничтожили две вражеские реактивные системы "Град", из которых россияне обстреливали правый берег Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

"Улучшение погоды от наших артиллеристов. Благодаря контролируемому и концентрированному "повышению температуры" по местам дислокации "Градов" на левом берегу у жителей правобережья реактивных "осадков" будет меньше", - говорится в сообщении под видео.

В результате боевой работы ВСУ уничтожили два российских "Града".

"Это не просто хороший прогноз, это - точная работа!", - добавили в Силах обороны.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру среды, 31 января, составляли 1090 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 385 230 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 51 артсистему, 32 ББМ и 40 единиц автомобильной техники.

В частности, на Таврическом направлении за прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще более 400 российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили 68 единиц военной техники и 226 вражеских дронов разных типов.

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Херсонская областьВойна России против Украины