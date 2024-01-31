Знищені сотні росіян та понад 200 дронів: яка ситуація на Таврійському напрямку

Протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще понад 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 68 одиниць військової техніки та 226 ворожих дронів різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Загалом, в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія” ворог завдав 50 авіаударів, 2 ракетних удари, провів 53 бойових зіткнення та здійснив 1004 артобстріли.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 26 атак в районі Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Втрати ворога

Загальні втрати російської армії у живій силі склали 453 особи.

Також українські бійці знищили 68 одиниць військової техніки ворога, зокрема:

5 танків;

21 ББМ;

14 артсистем;

2 РСЗВ;

18 автомобілів;

3 одиниці спеціальної техніки.

Сили оборони також знищили 5 складів боєприпасів ворога.

Окрім того, нейтралізовано або знищено 226 БПЛА різних типів.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, в Україні на фронті протягом доби сталося 88 бойових зіткнень. Ворог продовжує спроби захопити Авдіївку та безуспішно намагається відновити втрачені позиції на лівому березі Херсонської області.

Зокрема, як пишуть в Інституті вивчення війни, ЗСУ відновили раніше втрачені позиції приблизно за 3 км на північний захід від Горлівки. На багатьох ділянках фронту продовжуються позиційні бойові дії.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 31 січня, становили 1090 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 385 230 військових. Крім того, ЗСУ знищили 51 артсистему, 32 ББМ та 40 одиниць автомобільної техніки.