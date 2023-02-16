ВСУ уничтожили за сутки вертолет и БПЛА оккупантов: детали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

"За прошедшие сутки 15 февраля противовоздушной обороной Воздушных Сил ВС Украины уничтожен российский ударный вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат неопределенного типа", - говорится в сообщении.

При этом авиация Воздушных Сил совершила более 20 самолетовылетов и нанесла 15 огневых поражений по позициям противника.

Как сообщалось, по данным на утро четверга, 16 февраля, ВСУ ликвидировали в сутки 690 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 140 460 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 танков и 10 ББМ.

Кроме того, во время массированных ракетных обстрелов ночью, 16 февраля, Воздушные силы уничтожили 16 из 32 российских ракет.