ЗСУ знищили за добу 530 окупантів та 15 БПЛА, - Генштаб

За даними на ранок вівторка, 4 квітня, українські військові ліквідували за добу 530 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 175 690 військових. Крім того, ЗСУ знищили 8 танків, 6 ББМ і 15 БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.23 орієнтовно склали:
Як повідомлялось, росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби ЗСУ відбили 69 атак окупантів.
Нагадаємо, російські військові сьогодні вночі, 4 квітня, атакували Одеську область дронами-камікадзе. Внаслідок влучення по одному з підприємств виникла пожежа. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 14 "шахедів".
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