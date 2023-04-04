ВСУ уничтожили за сутки 530 оккупантов и 15 БПЛА, - Генштаб

По данным на утро вторника, 4 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 530 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 175690 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 8 танков, 6 ББМ и 15 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.04.23 ориентировочно составили:

Как сообщалось, россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ отбили 69 атак оккупантов.

Напомним, российские военные сегодня ночью, 4 апреля, атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. В результате попадания по одному из предприятий возник пожар. Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены 14 "шахедов".

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