Росія зосередилась на атаках з чотирьох напрямків,- Генштаб
Росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби ЗСУ відбили 69 атак окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.
Протягом минулої доби російська окупаційна армія завдала 3 ракетних та 21 авіаційний удар, здійснила 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.
- На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Кам'янка, Петро-Іванівка, Новомлинськ, Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка Харківської області; Крохмальне Луганської області та Терни і Серебрянка Донецької області.
- На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Невське, Кремінна, Діброва та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Кремінна, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Веселе, Званівка, Спірне і Роздолівка Донецької області.
- На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили 32 атаки противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали населені пункти, що знаходяться у районі бойового зіткнення, серед них: Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Озарянівка, Дачне, Олександро-Шульгине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Красногорівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка, успіху не мав. В той же час, ворог здійснив обстріли населених пунктів Авдіївка, Водяне, Сєверне, Нетайлове, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Побєда Донецької області.
- На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БпЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, нарощував оборонні спроможності. Здійснив обстріли населених пунктів Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Кам'янське Запорізької області, а також Антонівка Херсонської області та міста Херсон.
Українська авіація минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито ворожий розвідувальний БпЛА, а ракетники і артилеристи уразили район зосередження живої сили противника.
Раніше ми писали, росіяни стурбовані анонсованим контрнаступом України та продовжують будувати оборонні споруди.
Нагадаємо, окупанти атакували Одесу та Одеський район за допомогою дронів-камікадзе.
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