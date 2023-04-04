Росія зосередилась на атаках з чотирьох напрямків,- Генштаб

Росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби ЗСУ відбили 69 атак окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.