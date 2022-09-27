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ЗСУ знищили декілька ворожих РСЗВ, артилерійських установок і танк (відео)

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Україна, Вівторок 27 вересня 2022 17:15
ЗСУ знищили декілька ворожих РСЗВ, артилерійських установок і танк (відео) Фото: ЗСУ знищили декілька ворожих РСЗВ, артилерійських установок і танк (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Військовим 128 окремої гірсько-штурмової бригади вдалося знищити велику кількість ворожої техніки, починаючи від САУ і завершуючи танком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Як 128 ОГШБр за допомогою коригування БПЛА "Лелека", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок успішних ударів по ворожій техніці, ЗСУ знищили:

  • РСЗВ "Град";
  • два "Урагани" вкупі із транспортно-заряджаючими машинами до них;
  • дві гармати "Гіацинт-Б" із боєкомплектом;
  • самохідні установки "Піон" і "Гвоздика";
  • вантажівку і гаубицю "МСТА-Б";
  • танк Т-72.

Нагадаємо, що ЗСУ влаштували засідку та знищили екіпажи трьох "Тигрів".

Також, українським військовим на Бахмутському напрямку вдалося знищити спостережний пункт окупантів.

Раніше, українські військові завдяки протитанковій установці знищили російський кулеметний розрахунок.

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