ЗСУ знищили декілька ворожих РСЗВ, артилерійських установок і танк (відео)

Військовим 128 окремої гірсько-штурмової бригади вдалося знищити велику кількість ворожої техніки, починаючи від САУ і завершуючи танком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.