ВСУ уничтожили несколько вражеских РСЗО, артиллерийских установок и танк (видео)

Военным 128-й отдельной горно-штурмовой бригады удалось уничтожить большое количество вражеской техники, начиная от САУ и завершая танком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

В результате успешных ударов по вражеской технике, ВСУ уничтожили:

"Как 128 ОГШБр посредством корректировки БПЛА "Лелека", - говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ устроили засаду и уничтожили экипажи трех "Тигров".

Также украинским военным на Бахмутском направлении удалось уничтожить наблюдательный пункт кафиров.

Ранее украинские военные благодаря противотанковой установке уничтожили российский пулеметный расчет.

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