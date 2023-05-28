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Резніков про Storm Shadow: 100% вразили цілі, визначені Генштабом

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Неділя 28 травня 2023 19:10
Резніков про Storm Shadow: 100% вразили цілі, визначені Генштабом Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ракети Storm Shadow, які передала Україні Велика Британія, уже використовуються на фронті. Вони 100% вразили всі цілі, які визначив Генеральний штаб ЗСУ.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Я можу сказати, що зі всіх пусків, які відбувалися, всі 100% уразили цілі, визначені Генеральним штатом", - заявив він.

Резніков додав, що під час візиту міністра оборони Британії Бена Уоллеса в Україну йому представили пілотів, які застосовували ракети.

"Тому, коли Бен Воллес приїздив до нас минулого тижня, то я мав честь представити йому двох наших пілотів, які вже застосовували ці ракети на полі бою проти ворога", - повідомив міністр.

Росія заявляє, що "збиває" Storm Shadow

Напередодні оборонне відомство РФ заявило, що російська ППО нібито збила дві крилаті ракети Storm Shadow, дев'ятнадцять РСЗВ HIMARS і дві протирадіолокаційні ракети HARM.

Storm Shadow в Україні

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявляв, що українські військові вже використовують далекобійні ракети Storm Shadow, передані Лондоном. Міністр тоді повідомив, що ці ракети передані ЗСУ безкоштовно та призначені лише для високоточних ударів.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про можливе використання ракет Storm Shadow Україною для ударів по окупантах.

Докладніше про ракети Storm Shadow і як вони можуть посилити ЗСУ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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