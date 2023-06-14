ЗСУ знищили чотири роти росіян та вразили 56 одиниць техніки на Таврійському напрямку

Наші захисники продовжують вибивати росіян з позицій на Таврійському напрямку.

Він повідомив, що за останню добу втрати окупантів вбитими та пораненими склали майже чотири роти. Також було знищено та пошкоджено 56 одиниць ворожої військової техніки:

9 танків,

9 БМП,

2 багатоцільовим транспортерів (тягачів),

2 гаубиці 2С19 "Мста-С",

4 САУ 2С3 "Акація",

САУ 2С5 "Гіацинт",

ЗРК "Стріла-10",

РСЗВ "Ураган",

3 комплекси постановки радіоелектронних перешкод "Житель",

РЕБ "Поле-2",

Дрон Shahed-136,

2 бронеавтомобілі Тигр.

Українські військові також знищили шість складів з боєприпасами росіян.

Зауважимо, що Таврійський напрямок охоплює від лівого берега Херсона до Авдіївки у Донецькій області.

Успіхи ЗСУ на фронті

Українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів на Донецькому та Таврійському напрямках. Загалом наші оборонці просунулися на цих напрямках на 6,5 км.

Сьогодні у Генштабі повідомили, що за останні три дні українські захисники просунулись на деяких напрямках від 200 м до 1,4 км та звільнили близько 3 кв. км.

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