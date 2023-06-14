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ВСУ уничтожили четыре роты россиян и поразили 56 единиц техники на Таврическом направлении

Фото: ВСУ уничтожили четыре роты россиян и поразили 56 единиц техники на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные уничтожили четыре роты российских оккупантов и поразили 56 единиц вражеской техники за сутки на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Наши защитники продолжают выбивать россиян с позиции на Таврическом направлении.

Он сообщил, что за последние сутки потери оккупантов убитыми и ранеными составили почти четыре роты. Также были уничтожены и повреждены 56 единиц вражеской военной техники:

  • 9 танков,
  • 9 БМП,
  • 2 многоцелевых транспортеров (тягачей),
  • 2 гаубицы 2С19 "Мста-С",
  • 4 САУ 2С3 "Акация",
  • САУ 2С5 "Гиацинт",
  • ЗРК "Стрела-10",
  • РСЗО "Ураган",
  • 3 комплекса постановки радиоэлектронных помех "Житель",
  • РЭБ "Поле-2",
  • Дрон Shahed-136,
  • 2 бронеавтомобиля Тигр.

Украинские военные также уничтожили шесть складов с боеприпасами россиян.

Отметим, что Таврическое направление охватывает от левого берега Херсона до Авдеевки в Донецкой области.

Успехи ВСУ на фронте

Украинские военные за неделю освободили семь населенных пунктов на Донецком и Таврическом направлениях. В целом наши защитники продвинулись по этим направлениям на 6,5 км.

Сегодня в Генштабе сообщили, что за последние три дня украинские защитники продвинулись на некоторых направлениях от 200 м до 1,4 км и освободили около 3 кв. км.

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