ВСУ уничтожили четыре роты россиян и поразили 56 единиц техники на Таврическом направлении

Украинские военные уничтожили четыре роты российских оккупантов и поразили 56 единиц вражеской техники за сутки на Таврическом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
Наши защитники продолжают выбивать россиян с позиции на Таврическом направлении.
Он сообщил, что за последние сутки потери оккупантов убитыми и ранеными составили почти четыре роты. Также были уничтожены и повреждены 56 единиц вражеской военной техники:
Украинские военные также уничтожили шесть складов с боеприпасами россиян.
Отметим, что Таврическое направление охватывает от левого берега Херсона до Авдеевки в Донецкой области.
Украинские военные за неделю освободили семь населенных пунктов на Донецком и Таврическом направлениях. В целом наши защитники продвинулись по этим направлениям на 6,5 км.
Сегодня в Генштабе сообщили, что за последние три дня украинские защитники продвинулись на некоторых направлениях от 200 м до 1,4 км и освободили около 3 кв. км.
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