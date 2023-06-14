ВСУ уничтожили четыре роты россиян и поразили 56 единиц техники на Таврическом направлении

Наши защитники продолжают выбивать россиян с позиции на Таврическом направлении.

Он сообщил, что за последние сутки потери оккупантов убитыми и ранеными составили почти четыре роты. Также были уничтожены и повреждены 56 единиц вражеской военной техники:

9 танков,

9 БМП,

2 многоцелевых транспортеров (тягачей),

2 гаубицы 2С19 "Мста-С",

4 САУ 2С3 "Акация",

САУ 2С5 "Гиацинт",

ЗРК "Стрела-10",

РСЗО "Ураган",

3 комплекса постановки радиоэлектронных помех "Житель",

РЭБ "Поле-2",

Дрон Shahed-136,

2 бронеавтомобиля Тигр.

Украинские военные также уничтожили шесть складов с боеприпасами россиян.

Отметим, что Таврическое направление охватывает от левого берега Херсона до Авдеевки в Донецкой области.

Успехи ВСУ на фронте

Украинские военные за неделю освободили семь населенных пунктов на Донецком и Таврическом направлениях. В целом наши защитники продвинулись по этим направлениям на 6,5 км.

Сегодня в Генштабе сообщили, что за последние три дня украинские защитники продвинулись на некоторых направлениях от 200 м до 1,4 км и освободили около 3 кв. км.

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