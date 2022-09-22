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ВСУ уничтожили четыре иранских дрона-камикадзе в Николаевской области

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Украина, Четверг 22 сентября 2022 22:27
ВСУ уничтожили четыре иранских дрона-камикадзе в Николаевской области Фото: ВСУ уничтожили четыре иранских дрона-камикадзе в Николаевской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским военным удалось уничтожить четыре иранских дрона-камикадзе в Николаевской области в течение 22 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу командования Воздушных сил ВСУ.

Военным зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" удалось уничтожить несколько вражеских целей на юге Украины.

"Двумя зенитными управляемыми ракетами средней дальности сбиты сразу четыре российских дрона-камикадзе "Shahed-136" иранского производства", - заявили военные.

Это произошло вечером 22 сентября в Николаевской области.

Напомним, что военные подтвердили использование россиянами иранских дронов-камикадзе.

Также россияне атаковали иранским дроном-камикадзе Кривой Рог.

Ранее сообщалось, что полученные Россией иранские беспилотники создают новые угрозы ВСУ.

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