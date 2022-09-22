Фото: ВСУ уничтожили четыре иранских дрона-камикадзе в Николаевской области (Getty Images)

Украинским военным удалось уничтожить четыре иранских дрона-камикадзе в Николаевской области в течение 22 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу командования Воздушных сил ВСУ.