ua ru
Чт, 22 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни атакували іранським дроном-камікадзе Кривий Ріг

Новость на русском →
Кривий Ріг, Четвер 22 вересня 2022 18:38
Росіяни атакували іранським дроном-камікадзе Кривий Ріг Фото: Росіяни атакували іранським дроном-камікадзе Кривий Ріг (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти вдарили по Кривому Рогу Дніпропетровської області дронами-камікадзе 22 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

Росіяни активізували повітряні атаки із застосуванням іранських дронів-камікадзе типу "Шахід-136".

"Один дрон-камікадзе "Шахід-136" атакував Кривий Ріг. Внаслідок влучання у двоповерхову нежитлову будівлю виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано", - йдеться у заяві.

Раніше саме таким дроном було завдано ударів по портовій інфраструктурі Очакова. Один з двох атакуючих дронів був збитий нашими підрозділами, інший влучив в портовий буксир.

Нагадаємо, що раніше росіяни вдарили по Очакову дронами-камікадзе.

Також, у Міноборони України пояснили, наскільки небезпечними є ударні БПЛА, передані Росії з Ірану.

Раніше, військові підтвердили використання росіянами іранських дронів-камікадзе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Війна в Україні
NEWS
Стало відомо, коли Україна відчує на фронті результат мобілізації в РФ
Стало відомо, коли Україна відчує на фронті результат мобілізації в РФ
DAILY
Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії