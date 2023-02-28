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ЗСУ знищили чергову БМП росіян на східному напрямку (відео)

Фото: ЗСУ знищили чергову БМП росіян на східному напрямку (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України продовжують знищувати ворожу техніку на Донеччині. Цього разу українським бійцям вдалося знешкодити російську БМП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ".

"Потужна робота козаків із 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців на східному фронті", - описали відео у ОК "Північ".

Нагадаємо, з початку повномасштабної війниукраїнські військові вже знищили понад 6630 бойових броньованих машин окупаційної армії.

Також учора повідомлялося, що українські військові знищили одного російського безпілотника ZALA.

Як відомо, Росія почала активніше використовувати в Україні дрони-камікадзе ZALA "Ланцет-1" та "Ланцет-3".

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