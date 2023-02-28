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ВСУ уничтожили очередную БМП россиян на восточном направлении (видео)

Фото: ВСУ уничтожили очередную БМП россиян на восточном направлении (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать вражескую технику на Донбассе. На этот раз украинских бойцам удалось обезвредить российскую БМП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север".

"Мощная работа казаков из 72 ОМБр им. Черных Запорожцев на восточном фронте", - описали видео в ОК "Север".

Напомним, с начала полномасштабной войны украинские военные уже уничтожили более 6630 боевых бронированных машин оккупационной армии.

Также вчера сообщалось, что украинские военные уничтожили один российский беспилотник ZALA.

Как известно, Россия начала активнее использовать в Украине дроны-камикадзе ZALA "Ланцет-1" и "Ланцет-3".

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