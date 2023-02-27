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Не тільки "шахеди". У Генштабі повідомили про знищення російського безпілотника ZALA

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Україна, Понеділок 27 лютого 2023 18:56
Не тільки "шахеди". У Генштабі повідомили про знищення російського безпілотника ZALA Фото: ZALA (wikinews org)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові за добу знищили один російський безпілотник ZALA

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Українські військові збили один безпілотник типу ZALA", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі повідомили, що також українські бійці знищили 9 з 12 іранських ударних БПлА типу "Шахед-136".

ZALA

Марка російських безпілотних літальних апаратів, що виробляється іжевською компанією "ZALA AERO GROUP". В основному мають малі габарити, але є і модель літака з розмахом крила 6 м і дальністю польоту до 120 км.

Побудовано за аеродинамічною схемою "літаюче крило". Призначені для спостереження в широкому діапазоні метеоумов підстилаючої поверхні (в тому числі складного рельєфу місцевості і водної поверхні), визначення ступеня завданих збитків, виявлення вибухових пристроїв, скидання невеликих вантажів, прикордонного контролю, виявлення нафтових розливів, обстеження стану ЛЕП і трубопроводів, моніторингу пожеж, повеней та інших стихійних лих.

Нагадаємо, що Збройні сили України знищили російський безпілотник, який окупанти називали невразливим для українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Росія почала активніше використовувати в Україні дрони-камікадзе ZALA "Ланцет-1" та "Ланцет-3". Це може бути пов’язане з постачання Україні Switchblade 600.

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