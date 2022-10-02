ua ru
Нд, 02 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія змінила тактику використання дронів-камікадзе в Україні: названо причину

Новость на русском →
Україна, Неділя 02 жовтня 2022 17:48
Росія змінила тактику використання дронів-камікадзе в Україні: названо причину Фото: дрони-камікадзе ZALA Ланцет-1 та Ланцет-3 стала використовувати РФ в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія почала активніше використовувати в Україні дрони-камікадзе ZALA "Ланцет-1" та "Ланцет-3". Це може бути пов’язане з постачання Україні Switchblade 600.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на волонтерську розслідувальну спільносту InformNapalm.

"За їх допомогою ССО РФ намагаються завдавати удари по місцях, де на їх думку знаходяться скупчення боєприпасів, наприклад, по зелених ящиках від снарядів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в спільноті, наразі не відомо скільки у РФ є "Ланцетів", але їх поява на фронті ймовірно пов'язана зі спробою командування ЗС РФ симетрично відреагувати на новини про постачання Україні так званих "летючих джавелінів" - Switchblade 600.

"Водночас використання іранських дронів-камікадзе, які називають "летючими мопедами" носить більш масовий характер, росіяни їх використовують по об'єктах інфраструктури", - констатують в InformNapalm.

Як повідомлялося, Пентагон планує замовити та відправити в Україну 10 безпілотників новітньої моделі Switchblade. Нове озброєння є частиною військової допомоги нашій країні у розмірі 300 млн. доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
ЗСУ знищили вже понад 60 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
ЗСУ знищили вже понад 60 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України