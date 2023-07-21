ЗСУ знищили більше двох рот росіян на Таврійському напрямку за добу

Українські війська продовжують успішно знищувати ворога на Таврійському напрямку. За минулу добу Росія втратила понад дві роти солдат і 15 одиниць військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського в Telegram .

За його словами, на Таврійському напрямку українські захисники мають успіхи. Зокрема, за добу артилерійські підрозділи виконали 1312 вогневих завдання.

Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот. Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога і 15 одиниць російської військової техніки.

Тарнавський уточнив, що серед знищеної техніки:

ББМ (бойові броньовані машини)

гаубиця 2А65 “Мста-Б”

гаубиця 2С19 “Мста-С”

БПЛА “Орлан-10”

протитанкова гармата МТ-12 “Рапіра”

РЕБ “Борисоглібськ”

автомобільна техніка

Втрати Росії в Україні

Втрати Росії у війні проти України перевищили 240 тисяч. 19 липня українські захисники ліквідували ще 530 окупантів.

Російські ЗМІ, що з початком контрнаступу українських військ в РФ суттєво зросли втрати серед офіцерів та командного складу.