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ЗСУ ліквідували ще 530 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

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Україна, Четвер 20 липня 2023 08:10
ЗСУ ліквідували ще 530 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російських окупантів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Втрати Росії у війні проти України перевищили 24 тисячі військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 530 російських загарбників. А також знищили 19 ворожих артсистем та 33 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 16 липня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу - 240010 (+530) осіб ліквідовано;
  • танків - 4129 (+6) од;
  • бойових броньованих машин - 8065 (+6) од;
  • артилерійських систем - 4592 (+19) од;
  • РСЗВ - 692 (+3) од;
  • засоби ППО - 433 (+3) од;
  • літаків - 315 од;
  • гелікоптерів - 310 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3918 (+33);
  • крилаті ракети - 1293 (+14);
  • кораблі /катери - 18 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7134 (+29) од;
  • спеціальна техніка - 685 (+2).

Втрати Росії в Україні

Варто зазначити, що Міноборони Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну приховує втрати армії РФ.

Як повідомляють російські ЗМІ, що з початком контрнаступу українських військ у Росії суттєво зросли втрати серед офіцерів та командного складу.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на півдні України, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де тривають бої, співвідношення втрат українських та російських військових становить 1 до 5,3.

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