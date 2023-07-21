ВСУ уничтожили более двух рот россиян на Таврическом направлении за сутки
Украинские войска продолжают успешно уничтожать врага на Таврическом направлении. За минувшие сутки Россия потеряла более двух рот солдат и 15 единиц военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram.
По его словам, на Таврическом направлении украинские защитники преуспевают. В частности, за сутки артиллерийские подразделения выполнили 1312 огневых задач.
Потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Также уничтожены 5 складов боеприпасов врага и 15 единиц российской военной техники.
Тарнавский уточнил, что среди уничтоженной техники:
- ББМ (боевые бронированные машины)
- гаубица 2А65 "Мста-Б"
- гаубица 2С19 "Мста-С"
- БПЛА "Орлан-10"
- противотанковая пушка МТ-12 "Рапира"
- РЭБ "Борисоглебск"
- автомобильная техника
Потери России в Украине
Потери России в войне против Украины превысили 240 тысяч. 19 июля украинские защитники ликвидировали еще 530 оккупантов.
Российские СМИ, с началом контрнаступления украинских войск в РФ существенно выросли потери среди офицеров и командного состава.
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