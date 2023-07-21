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ВСУ уничтожили более двух рот россиян на Таврическом направлении за сутки

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Пятница 21 июля 2023 01:27
ВСУ уничтожили более двух рот россиян на Таврическом направлении за сутки Фото: ВСУ уничтожают врага на Таврическом направлении (facebook com easternforce)
Автор: Максим Шушко

Украинские войска продолжают успешно уничтожать врага на Таврическом направлении. За минувшие сутки Россия потеряла более двух рот солдат и 15 единиц военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram.

По его словам, на Таврическом направлении украинские защитники преуспевают. В частности, за сутки артиллерийские подразделения выполнили 1312 огневых задач.

Потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Также уничтожены 5 складов боеприпасов врага и 15 единиц российской военной техники.

Тарнавский уточнил, что среди уничтоженной техники:

  • ББМ (боевые бронированные машины)
  • гаубица 2А65 "Мста-Б"
  • гаубица 2С19 "Мста-С"
  • БПЛА "Орлан-10"
  • противотанковая пушка МТ-12 "Рапира"
  • РЭБ "Борисоглебск"
  • автомобильная техника

Потери России в Украине

Потери России в войне против Украины превысили 240 тысяч. 19 июля украинские защитники ликвидировали еще 530 оккупантов.

Российские СМИ, с началом контрнаступления украинских войск в РФ существенно выросли потери среди офицеров и командного состава.

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