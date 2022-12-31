ЗСУ знищили більше 700 окупантів та "приземлили" гелікоптер: оновлені втрати армії РФ

Українські військові за минулу добу знищили ще 710 окупантів та збили ворожий гелікоптер. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 105 960 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 31 грудня орієнтовно склали:
Нагадаємо, українські бійці завдали потужних ударів по позиціях росіян у Херсонській і Запорізькій областях, внаслідок чого ворог зазнав серйозних втрат.
До того ж, протягом 30 грудня ЗСУ відбили 15 атак противника в Луганській та Донецькій областях.
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