ВСУ уничтожили более 700 оккупантов и "приземлили" вертолет: обновленные потери армии РФ

Общие боевые потери противника на 31 декабря ориентировочно составили:

личного состава - около 105 960 (+710) человек ликвидировано,

танков - 3029 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 6075 (+16) ед,

артиллерийских систем - 2016 (+6) ед,

РСЗО - 423 (+0) ед,

средств ПВО - 213 (+1) ед,

самолетов - 283 (+0) ед,

вертолетов - 269 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1746 (+6),

крылатых ракет - 711 (+0),

кораблей /катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ - 4707 (+24) ед,

специальной техники -180 (+0).

Напомним, украинские бойцы нанесли мощные удары по позициям россиян в Херсонской и Запорожской областях, в результате чего враг понес серьезные потери.

К тому же, в течение 30 декабря ВСУ отразили 15 атак противника в Луганской и Донецкой областях.

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