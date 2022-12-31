ВСУ уничтожили более 700 оккупантов и "приземлили" вертолет: обновленные потери армии РФ

Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили еще 710 оккупантов и сбили вражеский вертолет. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 105 960 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 31 декабря ориентировочно составили:
Напомним, украинские бойцы нанесли мощные удары по позициям россиян в Херсонской и Запорожской областях, в результате чего враг понес серьезные потери.
К тому же, в течение 30 декабря ВСУ отразили 15 атак противника в Луганской и Донецкой областях.
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