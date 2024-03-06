ЗСУ знищили більше 70 одиниць техніки росіян на Таврійському напрямку: яка ситуація

Протягом минулої доби, 5 березня, втрати ворога на Таврійському напрямку склали 515 осіб. Також наші воїни знищили 71 одиницю техніки росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворог:
Авдіївський напрямок
Сили оборони відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Водяне, Невельське, Семенівка та Орлівка Донецької області.
Новопавлівський напрямок
Військові відбили 39 атак ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області
Оріхівський напрямок
Відбито 5 атак в районах населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та Роботине Запорізької області.
Досягнення українських військових
Втрати росіян у живій силі склали 515 осіб. Також була знищена 71 одиниця техніки ворога, зокрема:
"Сили оборони України знищили ще 1 важливий об'єкт противника. Нейтралізовано або знищено 237 БпЛА різних типів", - пише пресслужба.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 5 березня, українські воїни ліквідували ще 1250 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 420 270 військових.
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