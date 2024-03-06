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ВСУ уничтожили более 70 единиц техники россиян на Таврическом направлении: какая ситуация

Фото: ВСУ уничтожили более 70 единиц техники россиян на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 5 марта, потери врага на Таврическом направлении составили 515 человек. Также наши воины уничтожили 71 единицу техники россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг: 

  • нанес 33 авиаудара и 1 ракетный удар;
  • провел 67 боевых столкновений;
  • совершил 1143 артобстрела.

Авдеевское направление

Силы обороны отбили 23 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Водяное, Невельское, Семеновка и Орловка Донецкой области.

Новопавловское направление

Военные отбили 39 атак врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Пречистовки и Красногоровки Донецкой области

Ореховское направление

Отражено 5 атак в районах населенных пунктов Гуляйполе, Малиновка и Роботино Запорожской области.

Достижения украинских военных 

Потери россиян в живой силе составили 515 человек. Также была уничтожена 71 единица техники врага, в частности:

  • 10 танков;
  • 24 ББМ;
  • 10 артсистем;
  • 11 автомобилей;
  • 16 единиц спецтехники.

"Силы обороны Украины уничтожили еще 1 важный объект противника. Нейтрализовано или уничтожено 237 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба. 

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 5 марта, украинские воины ликвидировали еще 1250 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 420 270 военных.

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