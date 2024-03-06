ВСУ уничтожили более 70 единиц техники россиян на Таврическом направлении: какая ситуация

За прошедшие сутки, 5 марта, потери врага на Таврическом направлении составили 515 человек. Также наши воины уничтожили 71 единицу техники россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг:
Авдеевское направление
Силы обороны отбили 23 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Водяное, Невельское, Семеновка и Орловка Донецкой области.
Новопавловское направление
Военные отбили 39 атак врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Пречистовки и Красногоровки Донецкой области
Ореховское направление
Отражено 5 атак в районах населенных пунктов Гуляйполе, Малиновка и Роботино Запорожской области.
Достижения украинских военных
Потери россиян в живой силе составили 515 человек. Также была уничтожена 71 единица техники врага, в частности:
"Силы обороны Украины уничтожили еще 1 важный объект противника. Нейтрализовано или уничтожено 237 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 5 марта, украинские воины ликвидировали еще 1250 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 420 270 военных.
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