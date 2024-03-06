ЗСУ знищили більше 70 одиниць техніки росіян на Таврійському напрямку: яка ситуація

Фото: ЗСУ знищили більше 70 одиниць техніки росіян на Таврійському напрямку (Getty Images)

Протягом минулої доби, 5 березня, втрати ворога на Таврійському напрямку склали 515 осіб. Також наші воїни знищили 71 одиницю техніки росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: завдав 33 авіаудари й 1 ракетний удар;

провів 67 бойових зіткнень;

здійснив 1143 артобстріли. Авдіївський напрямок Сили оборони відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Водяне, Невельське, Семенівка та Орлівка Донецької області. Новопавлівський напрямок Військові відбили 39 атак ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області Оріхівський напрямок Відбито 5 атак в районах населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та Роботине Запорізької області. Досягнення українських військових Втрати росіян у живій силі склали 515 осіб. Також була знищена 71 одиниця техніки ворога, зокрема: 10 танків;

24 ББМ;

10 артсистем;

11 автомобілів;

16 одиниць спецтехніки. "Сили оборони України знищили ще 1 важливий об'єкт противника. Нейтралізовано або знищено 237 БпЛА різних типів", - пише пресслужба. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 5 березня, українські воїни ліквідували ще 1250 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 420 270 військових.