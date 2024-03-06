ВСУ уничтожили более 70 единиц техники россиян на Таврическом направлении: какая ситуация

Фото: ВСУ уничтожили более 70 единиц техники россиян на Таврическом направлении (Getty Images)

За прошедшие сутки, 5 марта, потери врага на Таврическом направлении составили 515 человек. Также наши воины уничтожили 71 единицу техники россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг: нанес 33 авиаудара и 1 ракетный удар;

провел 67 боевых столкновений;

совершил 1143 артобстрела. Авдеевское направление Силы обороны отбили 23 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Водяное, Невельское, Семеновка и Орловка Донецкой области. Новопавловское направление Военные отбили 39 атак врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Пречистовки и Красногоровки Донецкой области Ореховское направление Отражено 5 атак в районах населенных пунктов Гуляйполе, Малиновка и Роботино Запорожской области. Достижения украинских военных Потери россиян в живой силе составили 515 человек. Также была уничтожена 71 единица техники врага, в частности: 10 танков;

24 ББМ;

10 артсистем;

11 автомобилей;

16 единиц спецтехники. "Силы обороны Украины уничтожили еще 1 важный объект противника. Нейтрализовано или уничтожено 237 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба. Потери России в войне Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 5 марта, украинские воины ликвидировали еще 1250 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 420 270 военных.