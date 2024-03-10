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ЗСУ знищили більше 60 одиниць техніки росіян на Таврійському напрямку: яка ситуація

Фото: ЗСУ знищили більше 60 одиниць техніки росіян на Таврійському напрямку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 9 березня, втрати росіян на Таврійському напрямку склали 310 осіб. Також наші воїни знищили 65 одиниць техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: 

  • завдав 27 авіаударів;
  • провів 54 бойових зіткнення;
  • здійснив 1252 артобстріли.

Авдіївський напрямок 

Сили оборони відбили 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське.

Новопавлівський напрямок

Військові відбили більше 30 атак ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області. 

Оріхівський напрямок 

Відбито 8 атак противника в районах східніше Левадного, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Досягнення наших військових 

Втрати ворога у живій силі склали 310 осіб. Також було знищено 65 одиниць техніки росіян, зокрема: 

  • 12 танків;
  • 17 ББМ;
  • 5 артсистем;
  • 1 РСЗВ;
  • 1 ПТРК;
  • 28 автомобілів;
  • 1 одиницю спецтехніки.

Наші військові знищили 4 склади боєприпасів та ще 1 важливий об’єкт ворога. Також було нейтралізовано або знищено 238 БпЛА різних типів.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 9 березня, українські воїни ліквідували ще 900 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 424 060 військових.

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