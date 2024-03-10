ЗСУ знищили більше 60 одиниць техніки росіян на Таврійському напрямку: яка ситуація

Протягом доби ворог:

завдав 27 авіаударів;

провів 54 бойових зіткнення;

здійснив 1252 артобстріли.

Авдіївський напрямок

Сили оборони відбили 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське.

Новопавлівський напрямок

Військові відбили більше 30 атак ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області.

Оріхівський напрямок

Відбито 8 атак противника в районах східніше Левадного, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Досягнення наших військових

Втрати ворога у живій силі склали 310 осіб. Також було знищено 65 одиниць техніки росіян, зокрема:

12 танків;

17 ББМ;

5 артсистем;

1 РСЗВ;

1 ПТРК;

28 автомобілів;

1 одиницю спецтехніки.

Наші військові знищили 4 склади боєприпасів та ще 1 важливий об’єкт ворога. Також було нейтралізовано або знищено 238 БпЛА різних типів.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 9 березня, українські воїни ліквідували ще 900 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 424 060 військових.