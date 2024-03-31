ЗСУ знищили більше 442 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати РФ
За прошедшие сутки, 30 марта, украинские военные ликвидировали еще 650 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 442 170 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.03.24 ориентировочно составили:
личного состава - около 442 170 (+650) человек ликвидировано;
- танков - 6966(+15) ед.;
- боевых бронированных машин - 13304 (+20) ед.;
- артиллерийских систем - 11050 (+44) ед.;
- РСЗО - 1023 (+0) ед.;
- средства ПВО - 743 (+7) ед.;
- самолетов - 347 (+0) ед.;
- вертолетов - 325 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8731 (+30) ед.;
- крылатые ракеты - 2048 (+2) ед.;
- корабли/катера - 26 (+0) ед.;
- подводные лодки - 1 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 14717 (+47) ед.;
- специальная техника - 1823 (+9) ед.
Фото: потери врага по состоянию на 31.03 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Как писал Генеральный штаб, за прошедшие сутки произошло 85 боевых столкновений. Враг больше всего атаковал по двум направлениям в Донецкой области.
По словам главного командующего ВСУ Александра Сырского, в последнее время количество возвращенных нашими воинами позиций превышает количество потерянных.
Между тем, президент Владимир Зеленский не исключает новое контрнаступление украинских военных в текущем году.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.