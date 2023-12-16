ЗСУ знищили більше 400 росіян на Таврійському напрямку, кількість боєзіткнень зменшилась

Протягом доби ворог:

завдав 6 авіаударів;

провів 55 бойових зіткнень;

здійснив 601 артобстріл.

"Кількість боєзіткнень та ворожих авіаударів в операційній зоні ОСУВ Таврія минулої доби зменшилась. Втім, ворог продовжує активні піхотні атаки та артилерійські обстріли", - розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Авдіївський напрямок

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші військові успішно відбили 20 атак противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак східніше Степового, південніше Сєверного та Первомайського Донецької області.

Мар'їнський напрямок

ЗСУ стримують ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької. Тут наші захисники успішно відбили 13 атак.

Шахтарський напрямок

Військові відбили 2 атаки окупантів біля Старомайорського Донецької області.

Запорізький напрямок

Сили оборони відбили 8 атак противника західніше Новопокровки та південніше Роботиного Запорізької області.

Досягнення наших військових

"На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - пише пресслужба.

Втрати ворога склали 413 російських терористів. Зокрема знищили 2 одиниці техніки ворога:

1 танк;

1 СПГ (АГС).

"Ще 17 одиниць техніки ворога пошкоджено, зокрема 8 танків та 7 ББМ", - додає пресслужба.

Втрати Росії у війні проти України

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 15 грудня, українські воїни ліквідували ще 930 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 344 820 військових.